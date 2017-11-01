صحة الرياض توضح تفاصيل واقعة تأخر نقل جثة مقيم آسيوي

علي القحطاني(صدى):

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن التفاصيل الكاملة لواقعة تأخر نقل جثة أحد المقيمين الآسيويين، والتي تناولتها تقارير صحفية خلال الأيام الماضية.

وأكدت صحة الرياض في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الجثمان أُودع من قبل الجهة الأمنية حيث تطلب الأمر إجراء الصفة التشريحية على الجثمان لوجود ظروف جنائية مشتبهة أحاطت بالوفاة, وبعد أن تم استكمال جميع الإجراءات المطلوبة من قبل المديرية على الجثمان, تمت مخاطبة الجهات الأمنية بعدم الممانعة لدى الصحة في تسليم الجثمان لذويه أو مَن ينوب عنهم.

وأوضحت صحة الرياض، أن التقرير الطبي المبدئي الخاص بترحيل متوفى تم إصداره بالتاريخ نفسه، وأصبح الجثمان جاهزا للترحيل إلا أن سرعة إنهاء إجراءات الترحيل تعتمد على مبادرة ذوي المتوفى بإنهاء الإجراءات النظامية من موافقة سفارة بلاده، وموافقة الجهات ذات العلاقة.

وأضاف البيان: ” قرّر ذوو المتوفى بعدم موافقة سفارة بلادهم على ترحيل الجثمان إلا بعد صدور التقرير النهائي الأمر الذي استغرق بعض الوقت، نظرا لأن القضية بها شبهة جنائية ويتطلب إنهاؤها مزيداً من الوقت، على الرغم من أن الترحيل لا يشترط له صدور التقرير النهائي ولا يستدعي الأمر وجود الجثمان بالثلاجة حيث إن إجراءات ترحيل جثمان متوفى إلى بلاده تعمل وفق الأنظمة والإجراءات، فقد صدرت له استمارة خاصة بترحيل أجنبي متوفى من قِبل الجهات الأمنية، وكذلك خطاب تسليم جثمان ” .

وأكدت صحة الرياض، أن دور مركز الطب الشرعي وشؤون الوفيات بـ ” صحة الرياض ” يتلخص في حفظ الجثمان كأمانة لحين استكمال إجراءات الترحيل من قِبل الجهات ذات العلاقة.