مدير عام فرع هيئات المدينة المنورة يكرم الفائزين في مسابقة وجوب البيعة

نايف السالم(صدى):

قام مدير عام هيئات المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع بتكريم الأعضاء الفائزين في مسابقة البيعة الشرعية ( اعتقاد ومنهج ) والموجهة لمنسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع مناطق المملكة .

حيث تجدر الإشارة أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ممثلة في وحدة الأمن الفكري قامت بإصدار عدد من المواد العلمية التي تساهم في تعزيز وتحقيق الأمن الفكري ومن ذلك كناب ( وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها ) من تأليف معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند حيث تهدف المسابقة الى تعزيز وتحقيق الأمن الفكري على مستوى فروع الرئاسة العامة في كافة مناطق المملكة.

حيث استهل المؤلف كتابه بما دعت إليه الشريعة الإسلامية من التآلف والاجتماع، والتحذير من الفرقة والاختلاف، وأنه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى،وذكر أنه لولا هذا الدين لم تجتمع القلوب، إذ كانت قبل ذلك متنافرة والناس متناحرة، لا يهنأ لهم عيش ولا يدوم لهم صفاء،وأكد أنه لا تنتظم أمور الدنيا والدين إلا بوجود إمام، وذكر الإجماع على وجوب تنصيب الإمام،

ومن الأمور المهمة التي بينها معاليه في مؤلفه أن من لوازم البيعة طاعة ولي الأمر منوهاً الى بيان وما يضاد البيعة، وهو الخروج على الحاكم باللسان وتعدد البيعات، فالبيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين، وجماعة المسلمين واحدة، والنبي – صلى الله عليه وسلم- قال في حديث حذيفة: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».

وخلال تكريمه للفائزين من منسوبي فرع الرئاسة بهيئة المدينة اشاد مدير عام هيئات المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع بعناية واهتمام صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ ” وحدة الأمن الفكري ” -التي أسست كوحدة مستقلة تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الفكري بين منسوبي الرئاسة وفروعها، والمشاركة الفاعلة مع بقية أجهزة الدولة لتحقيق الأمن الفكري بمفهومه الشامل بين أفراد المجتمع وفقاً لتطلعات ولاة الأمر وأن من أولويات الرئاسة العامة محابة التطرف مشيراً إلى أن الإسلام أولى مسألة طاعة وليّ الأمر أهمّيّةً خاصّة فطاعة وليّ الأمر تعمل على ترسيخ أسس الاستقرار في المجتمع بعيدًا عن الشّقاق والتّشرذم وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغراء ،