أمير عسير يوجه بتقصي حالة الطفل المعنف في خميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت، عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، 3 جهات حكومية بتقصي حالة الطفل المعنف في محافظة خميس مشيط.

وأوضح آل ثابت في بيان صحفي، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يقضي برفع تقرير عاجل له يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، وذلك بمباشرة محافظة خميس مشيط وشرطة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأكد آل ثابت، استدعاء أبي وخال الطفل للتحقيق معهما، استعدادا لاتخاذ الإجراء المناسب بما يضمن حياة كريمة للطفل والأخذ على يد المعنف وردعه عن هذه التجاوزات المخالفة.