أمير عسير يوجه بتقصي حالة الطفل المعنف في خميس مشيط
كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت، عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، 3 جهات حكومية بتقصي حالة الطفل المعنف في محافظة خميس مشيط.
وأوضح آل ثابت في بيان صحفي، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يقضي برفع تقرير عاجل له يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، وذلك بمباشرة محافظة خميس مشيط وشرطة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
وأكد آل ثابت، استدعاء أبي وخال الطفل للتحقيق معهما، استعدادا لاتخاذ الإجراء المناسب بما يضمن حياة كريمة للطفل والأخذ على يد المعنف وردعه عن هذه التجاوزات المخالفة.
بدر2020[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يبيض وجهك على سرعة التوجيه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1485 ] نشر منذ 4 ساعات
دايم الضحية هم الاطفال مساكين
شيخين[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 2 ساعتين
انااشهد انك كفوورجل للاستجابة السريعة يطول عمرك ربي ويسعدك