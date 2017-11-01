علامات في شخصيتك تجعلك محط إعجاب كل الرجال
أكدت أخصائية أجتماعية ، انه على الرغم من كونك لا تحبين وجود النمش في وجهك أو على كتفيك، إلا أنه من الضروري أن تعي أنها مصدر إعجاب للرجل خصوصاً أنه لا يمكن مقاومتها، فيقع أسير حبك على الفور.
توقفي عن محاولة إخفاء هذه العلامة أو إزالتها، لأن وجود النمش على وجهك أو كتفيك يدفع الرجل، مهما كانت شخصيته، إلى الإعجاب بك على الفور من دون أي مقاومة، لأنه يرى بذلك ميزة رائعة تميزك عن سائر النساء.
المهم أيضاً أن تتذكري أن معايير الجمال تختلف من امرأة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر، وبالتالي ما قد ترينه عيباً فيك أو نقصاً قد يراه الشريك أمراً أكثر من رائع لديك ومصدر جاذب، خصوصاً أنك تتميزين بذلك الأمر، بعيداً عن أوجه التشابه مع الأخريات.
لا تكرهي شيئاً في شخصك أو شكلك بل اعشقي نفسك كما أنت لأن من شأن ذلك أن ينعكس ثقة عالية بالنفس وقوة شخصية وبالتالي جاذبية لا محدودة بالنسبة للشريك، فلا يمكنه عندها مقاومة الرغبة في التعرف إليك بشكل إضافي والدخول في علاقة عاطفية معك.
إلى ذلك، توقفي عن مقارنة نفسك بالأخريات أو محاولة تقليد أي امرأة أخرى خصوصاً بهدف نيل إعجاب الشريك، لأن من شأن ذلك أن يؤدي بك إلى إفشال العلاقة العاطفية لأنها مبنية على أسس غير صالحة أو صحيحة ما يعرضك للكثير من المشاكل والخلافات وصولاً إلى الإنفصال الدرامي مع الحبيب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 3 ساعات
ياحبي للمبهرة
تجيك مثل صحن البيتزا
مكبوب عليها كل شي
تجيك منقققققققطه تنقيييييييييط
كنها نقااااااط نسيو مايكتبون حروفها
😍😍😍😍😍😍😍😎😍😍😍😍😍
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9720 ] نشر منذ 3 ساعات
👌👌😊😊😊😊
رااايق[ عدد التعليقات: 2923 ] نشر منذ 3 ساعات
طــيــب …….
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 3 ساعات
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11192 ] نشر منذ 2 ساعتين
وقفي عن محاولة إخفاء هذه العلامة أو إزالتها، لأن وجود النمش على وجهك أو كتفيك يدفع الرجل، مهما كانت شخصيته، إلى الإعجاب بك على الفور من دون أي مقاومة، لأنه يرى بذلك ميزة رائعة تميزك عن سائر النساء.
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.لالا مستحيل هيك قال نمش 😂😂😂… مابعد البشره الصافيه 😍👍
النمش والحبوب والبقع كلها تعتبر من 👈عيوب البشره …اي سيئه للمراءه لاحسنه
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ع فكره اصلا الرجل اول مايشوف في المرأه عيوبها …وانتم تقولون مصدر اعجاب 😂😂خافوا الله ياجماعه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11192 ] نشر منذ 2 ساعتين
تقول الدراسه اعشقي نفسك كما انتي 😂😂
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.المشكله ولا وحده مقتنعه بشكلها…
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.الا غصب تطلع جميله 😂😂..اطنان المكياج تثبت ذلك 😊
M-512[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا مايهمني شكل المرأة يهمني هو جوهرها الداخلي القلب فقط والطيبة والإحترام منها وعدم الغرور والتكبر لأن معظم نساء الجيل هذا متكبرة و مغرورة لأنها فسقانه وشبعانه إلا قلة قليلة من من رحم الله ، آه محظوظ من رزقه الله امرأة حنونة القلب ومحبة لزوجها 💔❤.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11192 ] نشر منذ 2 ساعتين
تقول الدراسه 👈توقفي عن مقارنة نفسك بالاخريات او تقليدهن 🤔
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لااااا هذا الطلب صعب ياصاحب الدراسه 😂😂
لان مشكلتها انها عندها ثقه عمياء بنفسها
وماتقارن حالها الا بمن هم فوق مستواها بكل شي 😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 2 ساعتين
أقول أنا أموووووت ف المرقطاااااات
إذا ماتبونها
عطوني أياها🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 2 ساعتين
الناس اذواق وكل واحد تعجبه صفه خاصه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقك اخي M512 بالي تتمنها عاجلا غير اجل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقك اخي M512 بالي تتمنها عاجلا غير اجل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15198 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب حلووو بس نسيتوا الجمال الداخلي 😐
اممم ،،، توقفي عن مقارنة نفسك بالأخريات أو محاولة تقليد أي امرأة أخرى !
سبحان الله يقولكم أن اختلاف ألوانِنا وألسنتِنا ومواهبِنا وقدراتِنا آيةٌ من آيات الباري فلا تجحدي آياته 👌😍😍
من الأخير كوني كما إنتي وحبي شخصيتك 😊
M-512[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 1 ساعة
شكراً لكي يااستاذة الصحيفة والله يرزقك باالمثل.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5675 ] نشر منذ 1 ساعة
زين😁😊 الله يوفق الجميع ويرزقكم من واسع فضله😁
ام البنات[ عدد التعليقات: 1391 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه والله م اعرف المرقطات الا الحيات
كانت وحده اذا زعلت ع احد قالت جعلك للحيه الرقطاء
والحيه الرقطاءهي اللي عليهانقط سواد وبياض😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 28 دقيقة
هههههههههههههههههه الله يسعدك يا ام الحلوات. الكلمه تطلق على كل شي فيه نقط. عندك الاقمشه بعض الناس يقول مرنقطه او منقطه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5675 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههه محرومه❤منقطه ومنقرشه😂😁😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 19 دقيقة
منقطه والبعض يقول مرنقطه ومرنقشه بس اذا جينا لوصف الغنم شي ثاني لغة ميتقله ياليت تزوديني ببعضها