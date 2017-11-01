علامات في شخصيتك تجعلك محط إعجاب كل الرجال

متابعات(صدى):

أكدت أخصائية أجتماعية ، انه على الرغم من كونك لا تحبين وجود النمش في وجهك أو على كتفيك، إلا أنه من الضروري أن تعي أنها مصدر إعجاب للرجل خصوصاً أنه لا يمكن مقاومتها، فيقع أسير حبك على الفور.

توقفي عن محاولة إخفاء هذه العلامة أو إزالتها، لأن وجود النمش على وجهك أو كتفيك يدفع الرجل، مهما كانت شخصيته، إلى الإعجاب بك على الفور من دون أي مقاومة، لأنه يرى بذلك ميزة رائعة تميزك عن سائر النساء.

المهم أيضاً أن تتذكري أن معايير الجمال تختلف من امرأة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر، وبالتالي ما قد ترينه عيباً فيك أو نقصاً قد يراه الشريك أمراً أكثر من رائع لديك ومصدر جاذب، خصوصاً أنك تتميزين بذلك الأمر، بعيداً عن أوجه التشابه مع الأخريات.

لا تكرهي شيئاً في شخصك أو شكلك بل اعشقي نفسك كما أنت لأن من شأن ذلك أن ينعكس ثقة عالية بالنفس وقوة شخصية وبالتالي جاذبية لا محدودة بالنسبة للشريك، فلا يمكنه عندها مقاومة الرغبة في التعرف إليك بشكل إضافي والدخول في علاقة عاطفية معك.

إلى ذلك، توقفي عن مقارنة نفسك بالأخريات أو محاولة تقليد أي امرأة أخرى خصوصاً بهدف نيل إعجاب الشريك، لأن من شأن ذلك أن يؤدي بك إلى إفشال العلاقة العاطفية لأنها مبنية على أسس غير صالحة أو صحيحة ما يعرضك للكثير من المشاكل والخلافات وصولاً إلى الإنفصال الدرامي مع الحبيب.