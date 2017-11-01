القبض على مواطن سرق 60 جهازا ذكيا وإكسسوارات ولاذ بالفرار

خالد الضبيبي(صدى):

ضبطت شرطة محافظة رفحاء، مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في تحطيم محل إلكترونيات وسرقة 60 جهازاً ذكياً، إضافة إلى إكسسوارات جوالات، ولاذ بالفرار.

وأكدت مصادر، أن شرطة محافظة رفحاء تلقت بلاغاً عن تعرض محل متخصص ببيع الحواسيب والجوالات للسرقة، مشيرة إلى تحديد هوية السارق في نفس اليوم الذي أتم فيه عملية السرقة، وجرى الإمساك به.

وأوضحت المصادر أنه بعد التحقيق مع المتهم أعترف بفعلته، وأعاد جميع المسروقات، والذي دفنها في منطقة برية جنوب المحافظة، مضيفة أنه تمت إحالة السارق إلى فرع النيابة العامة؛ لاستكمال بقية الإجراءات.