5 بدائل ذهبية و طبيعية للمضادات الحيوية

نورة الشهري(صدى):

كشفت مصادر طبية أنه هناك حل بديل لاستخدام المضادات الحيوية التقليدية، يضمن المقاومة والحد من الإصابة بأمراض الشتاء، وهو الاعتماد على تركيبات طبيعية تحتوي على مضادات بكتيريا وفيروسات، وتعمل مكوناتها معاً لتعزيز جهاز المناعة.

وتتميز هذه الوصفات بأنها طريقة للوقاية يمكن الاعتماد عليها يومياً لتعزيز الحالة الصحية للشخص.

الوصفة الأولى: الصبار مع العسل والليمون حيث يُعد الصبار من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية بفضل مكوناته التي تحد من الألم والالتهابات الناتجة عن أي عدوى، و ” تمزج ملعقة من الصبار مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل، ثم يتم تناول المزيج بمعدل مرة واحدة يومياً ” .

الطريقة الثانية : هذه الطرق هو مسحوق الخردل الأسود، الذي يعمل على تخليص الجسم من السموم، ليس عن طريق تناوله؛ ولكن عن طريق غمس القدمين في 2لتر ماء دافىء مزود ملعقة واحدة من مسحوق الخردل الأسود لمدة 15 دقيقة فقط.

الطريقة الثالثة : أما ثالث هذه الطرق فهو عصير البرتقال مع الجزر والخميرة حيث يحتوي الجزر على فيتامين A، الذي يساعد على ترطيب وتنقية الجسم من السموم؛ أما البرتقال فهو مطهر طبيعي، والخميرة ترفع قدرة جهاز المناعة على مقاومة أي عدوى وذلك بمزج عصير جزرة، مع عصير برتقالة، مع إضافة ملعقة صغيرة من ” الخميرة بيرة ” ، ثم تناول المزيج في الصباح قبل الإفطار.

الطريقة الرابعة : ويأتي الأنانس كرابع البدائل للمضادات الحيوية حيث يُعَد علاجاً أمثل لحساسية الأنف والزكام وذلك بفضل احتوائه على إنزيم البروميلين، كما أنه يساعد الجسم على الترطيب والاحتفاظ بالسوائل، ومن ثم يساعد على مقاومة نزلات البرد الشديدة.

الطريقة الخامس : خامس البدائل هو خليط القرفة والعسل، وهو ما تم وصفه بـ ” المزيج الذهبي ” الذي يساعد الجسم على مقاومة أي عدوى، كما أنه ينقي الجسم من السموم التي تضعف قدرته على مواجهة البكتيريا والفيروسات.

ويمكن تناول هذا المزيج كمشروب قرفة محلى بالعسل، أو عن طريق مزج 1/4 ملعقة من مسحوق القرفة مع 1/2 ملعقة من العسل وتناولهما مباشرة.