بالفيديو.. شاب يلقي والدته المسنة من شرفة منزلهما ورد فعل صادم للمارة

متابعات(صدى):

نفذ شاب وعدد من أصدقاءه مقلب مرعب في المواطنين ، حيث أصاب مجموعة من المارة بحالة من الفزع والخوف،عقب قتل امرأة عجوز أمامهم.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجل يتشاجرة مع امرأة عجوز في شرفة منزلهما، لتنفيذ مقلب في المارة، حيث اشتد العراك بينهما، وقام الأخير بصفع المرأة وحملها ورميها من الشرفة لتسقط على الأرض مفارقة للحياة، مما أصاب المارة بحالة من الصدمة والرعب وفروا هاربين من المكان.