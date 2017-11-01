القبض على مروج مخدرات شرس في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكنت الدورية الأمنية في أبها بعسير، من القبض على أحد مروجي المخدرات الخطرين، يحمل الجنسية الإثيوبية، على طريق السودة السياحي.

وألقي القبض على المتهم بعد مقاومته الشرسة لرجال الأمن، وضبط معه ٢٥ حبة كبتاجون وقطعة حشيش وثلاث علب مُسكر (عرق).

يذكر أن الجهات الأمنية في منطقة عسير تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة المروجين للمخدرات والخمور في مواقع مختلفة في المنطقة.