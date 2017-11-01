VeeR Editor يساعدك على تحرير فيديوهات الواقع الافتراضي بدون تعقيدات

متابعات(صدى):

يعتبر تطبيق VeeR Editor أحد أفضل التطبيقات المتخصصة في تحرير فيديوهات الواقع الافتراضي على الهواتف الذكية.

ويوفر التطبيق كافة المتطلبات الأساسية لتحرير الفيديو بدون تعقيدات حيث يدعم أغلب كاميرات الواقع الافتراضي مثل كاميرا سامسونج ” جير 360 ” ، وكاميرا ” Insta360 One ” ، ويوفر العديد من المزايا المهمة لتحرير الفيديوهات بما في ذلك إضافة النصوص والملصقات المتحركة بصورة بانورامية، وكذلك القيام بمهام التحرير الأساسية مثل قص الفيديو أو تجميع المقاطع أو تعديل السرعة.

ويضم التطبيق مكتبة من المقطوعات الموسيقية المجانية القابلة للتعديل لاستخدامها مباشرة على الفيديوهات، إضافة إلى مجموعة من المؤثرات الخاصة لتحسين الفيديو إلى جانب الفلاتر الحية المميزة، ويتيح القدرة على مشاركة الفيديوهات مباشرة إلى المنصات والشبكات المدعومة مثل يوتيوب وفيسبوك وغيرها.