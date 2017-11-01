بالصور.. الحشود يستقبلون جثمان الشهيد العريف الختارشي

نايف السالم(صدى):

استقبل الحشود، جثمان الشهيد العريف أحمد بن علي آل محفوظ الختارشي، الذي تم نقله بواسطة الطيران العسكري لمسقط رأسه ببحر أبو سكينة، رئيس المركز حمود بن ظافر النايف، وبندر بن إبراهيم صبيحي شيخ بحر أبو سكينة، وشيخ قبيلة آل ختارش بالنيابة ناصر بن محمد أبوعلامة، وجمع غفير من ذوي وأقارب الشهيد، وأبناء قبيلته، ومديرو الإدارات الحكومية.

واستُشهد العريف أحمد بن علي آل محفوظ الختارشي، مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

ونقل النايف، لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتعازي أمير منطقة عسير فيصل بن خالد، ونائبه الأمير منصور بن مقرن، فيما ‎أكد ذوو الشهيد أنهم فخورون ببطولة وتضحية ابنهم، مؤكدين: أننا جميع فداء لهذا الوطن الغالي، ولن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب.