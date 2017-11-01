رئيس نادي الشباب يضع حل لمشكلة محمد العويس

نواف السالم(صدى):

كشف طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب المكلف، أن المعنين بحل قضية اللاعب محمد العويس، هم أبناء الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للنادي، وهم أصحاب القرار.

وكتب ” آل الشيخ ” على حسابه الشخصي عبر ” تويتر” تغريدةً جاء فيها: ” للتوضيح فقط، قضية العويس تم إحالتها لأبناء الرئيس الفخري، وهم أصحاب القرار فيها “.

فيما دعا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، كبار رجالات النادييْن ” الأمير خالد بن عبدالله والأمير خالد بن سلطان ” لحل الموضوع في المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليومين الماضيين؛ مؤكداً عدم رفضهم الوصولَ لتسوية بين الطرفين، ومشدداً على أنه في الوضع الحالي فإن أحد النادييْن سيتضرر.