رئيس نادي الشباب يضع حل لمشكلة محمد العويس
كشف طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب المكلف، أن المعنين بحل قضية اللاعب محمد العويس، هم أبناء الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للنادي، وهم أصحاب القرار.
وكتب ” آل الشيخ ” على حسابه الشخصي عبر ” تويتر” تغريدةً جاء فيها: ” للتوضيح فقط، قضية العويس تم إحالتها لأبناء الرئيس الفخري، وهم أصحاب القرار فيها “.
فيما دعا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، كبار رجالات النادييْن ” الأمير خالد بن عبدالله والأمير خالد بن سلطان ” لحل الموضوع في المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليومين الماضيين؛ مؤكداً عدم رفضهم الوصولَ لتسوية بين الطرفين، ومشدداً على أنه في الوضع الحالي فإن أحد النادييْن سيتضرر.
الواقع[ عدد التعليقات: 5430 ] نشر منذ 3 ساعات
اي مشكلة ولها حل