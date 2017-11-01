  • الأربعاء 1

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. رئيس نادي الشباب يضع حل لمشكلة محمد العويس

رئيس نادي الشباب يضع حل لمشكلة محمد العويس

رئيس نادي الشباب يضع حل لمشكلة محمد العويس
نواف السالم(صدى):

كشف طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب المكلف، أن المعنين بحل قضية اللاعب محمد العويس، هم أبناء الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للنادي، وهم أصحاب القرار.

وكتب ” آل الشيخ ” على حسابه الشخصي عبر ” تويتر” تغريدةً جاء فيها: ” للتوضيح فقط، قضية العويس تم إحالتها لأبناء الرئيس الفخري، وهم أصحاب القرار فيها “.

فيما دعا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، كبار رجالات النادييْن ” الأمير خالد بن عبدالله والأمير خالد بن سلطان ” لحل الموضوع في المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليومين الماضيين؛ مؤكداً عدم رفضهم الوصولَ لتسوية بين الطرفين، ومشدداً على أنه في الوضع الحالي فإن أحد النادييْن سيتضرر.


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5430 ] نشر منذ 3 ساعات

اي مشكلة ولها حل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *