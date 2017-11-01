بالفيديو| طفل يناشد الملك وولي العهد بإنقاذه من والده وخاله
ناشد طفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بمساعدته وإنقاذه من العنف الأسري الذي يتعرض له حيث قال إن والدته مطلقة ووالده دائماً يضربه ويعنفه لأنه يعاني من حالة نفسية, وطالب الطفل تخليصه من والده وخاله.
وأظهر مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي الطفل يبكي وهو يقول ‘ن خاله يهدد والدته بأن لا تفتح الباب له وإلا يذبحها ويذبحه أيضاً, وهو لا يعلم ماذا يفعل ويجلس مشردًا في الشارع لا يعلم أين يذهب, مضيفًا أنه لجأ للشرطة ولكن المشكلة لم تحل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 4 ساعات
آشوف غادة العلي تتكلم عنه قبل شوي فتويتر
الله بكون بعونه هاالضعيف🤔
مواطن 2017[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 ساعات
أبشر بعزك ياولدي
راح تأخذ حقك بإذن الله تعالى منهم
ولو هناك وسيلة تواصل بيتي مفتوح له ولمن مثله معززين مكرمين
ما أعدكم إلا مثل أولادي بإذن الله
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5938 ] نشر منذ 4 ساعات
ذكور متسلطة الاب والخال شاف الولاية له قام يتسلط على هالضعيف انا أقول ساعدوا الام تأخذ بيت لها وولدها بدال ماهي ببيت اخوها المتسلط تربي ولدها
M-512[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 4 ساعات
حنا متجمعنا للأسف الشديد متوحش وغليظ جداً جداً إلا من رحم الله فقط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 3 ساعات
شهراني ولا اقحطاني🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 3 ساعات
إي مركز شرطة رحت تشتكي عندهم وماساعدوك
لازم يصير توجيه بأسرع وقت
والحقو على هاالضعيف
لايضيع مثل ماضعنا حن فصغرنا🤔
باسم عبدالله[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله …
انشالله يحل موضوعك ..
واناشد ايضا بافتتاح مراكز للتعنيف الاسري واسعة الصلاحيات يضم باحثين اجتماعيين ومراقبين وخبراء علم نفس وقانونيين وقضاة يضمن حفظ الحقوق وردع المخطئين والمتابعة والمعالجة النفسية للمعنفين
الابهاوي[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 ساعات
وجه أمير منطقة عسير ثلاثه جيهات حكومية
بتقصي حالة الطفل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, لاتحزن و تبتأس ,, صوتك وصل وابشر باالخير ,,
شيخين[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 2 ساعتين
قحطاني شهراني اعتيبي مطيري مايهم الطفل سعودي ومافية تفرقة بين السعودين يااخ القرني
الواقع[ عدد التعليقات: 5430 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأب المتوحش والخال الشرس وقع بينهم هذا الطفل ووالدته ويتم تصفية الحسابات بينهم والضحية الضعيف
Wert[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
للطلاق تبعاته …
نسبة طلاق مرتفعه .. لماذا !!
ماذنب هذا الطفل ..؟ واظن هناك أطفال مثله يعانون .
Ghhfj[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
أمهات السناب والبرامج والتصوير وآباء المعاكسات وزواج المسيار يكسبون ذنب هذا الضعيف للأسف الوقت الكثير من البنات والكثير من الآباء السعوديين لا يعرفون معنى زواج
منصف الافهام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
السبب الريئسي الشرطة انهم لم يستقبلوا البلاغ ولم يوصلون للجهات ذات العلاقة
ولاكن بفضل من الله وجه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بالتحقيق مع كل من الاب والخال والشرطة حول القضية ورفع التقارير عاجلا الاخبار بالتفصيل ع حساب امارة عسير الرسمي بتويتر