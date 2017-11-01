بالفيديو| طفل يناشد الملك وولي العهد بإنقاذه من والده وخاله

نايف السالم(صدى):

ناشد طفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بمساعدته وإنقاذه من العنف الأسري الذي يتعرض له حيث قال إن والدته مطلقة ووالده دائماً يضربه ويعنفه لأنه يعاني من حالة نفسية, وطالب الطفل تخليصه من والده وخاله.

وأظهر مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي الطفل يبكي وهو يقول ‘ن خاله يهدد والدته بأن لا تفتح الباب له وإلا يذبحها ويذبحه أيضاً, وهو لا يعلم ماذا يفعل ويجلس مشردًا في الشارع لا يعلم أين يذهب, مضيفًا أنه لجأ للشرطة ولكن المشكلة لم تحل.