برشلونة يسعى لخطف ملك منتصف ملعب موناكو

ماجد محمد(صدى):

جدد نادي برشلونة الإسباني اهتمامه بالحصول على خدمات الفرنسي توماس ليمار، لاعب وسط موناكو، وسيتنافس على ضمه مع عدة أندية إنجليزية على رأسها آرسنال.

وأشارت صحيفة “ دايلي تليغراف ” البريطانية إلى أن “ البرسا مهتم مجدداً بالحصول على خدمات ليمار (21 عاماً)، لكي يدعم خط وسطه، بعد أن حاول ضمه الصيف الماضي، رغم أن اللاعب أكد حينها أنه يود التركيز مع موناكو دون التفكير في العروض المقدمة لضمه.

وسيكون آرسنال أكبر منافس لبرشلونة في مساعيه لضم ليمار، علماً بأن ليفربول أبدى اهتمامه أيضاً بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

وكان المدير الفني لآرسنال، آرسين فينغر، كشف في سبتمبر الماضي أن ناديه عرض 100 مليون يورو لضم ليمار، مبرزاً أنه لايزال يهتم بضمه.