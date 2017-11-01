أول تعليق من مدرب تشيلسي بعد خسارة روما

ماجد محمد(صدى):

قال أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تعليقا على هزيمة فريقه من روما، إن الفريق الإيطالي استحق الفوز على بثلاثية نظيفة، بالجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضج كونتي أن روما قدمت في الشوط الثاني اداء كبير، وكان لديهم الحافز والتعطش للانتصار أكثر البلوز، ولعبوا بمستوى أفضل.

وأضاف مدرب تشيلسي أن روما نجح في هزّ الفريق الإنجليزي بعد 30 ثانية فقط من انطلاق المباراة التي أقيمت في العاصمة الإيطالية، وجاء الهدف الثاني من خطأ دفاعي.

وتابع كونتي أن كل ما يشغله هو البحث عن سبب الخلل والنتائج السلبية التي يحققها تشيلسي، حتى نتمكن من العودة إلى المعروف عن البلوز خلال الفترة المقبلة.