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الهالوين مع مريم حسين




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 4 ساعات

هاذي الغبية الحمقى 😵 تتشبه بااعياد الكفار وأصلاً لسخرية الحياة الغبية ان عيد الهالويين عندهم جاء من سبب كثرة جرائم المختلين ومغتصبين النساء في السنين الماضية ، الحمدلله على نعمة دين الله دين الأسلام مافيه إلا عيدين الناس تفرح فيهن وهن معروفات .

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