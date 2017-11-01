الهالوين مع مريم حسين

الأربعاء 1
نوفمبر
هاذي الغبية الحمقى 😵 تتشبه بااعياد الكفار وأصلاً لسخرية الحياة الغبية ان عيد الهالويين عندهم جاء من سبب كثرة جرائم المختلين ومغتصبين النساء في السنين الماضية ، الحمدلله على نعمة دين الله دين الأسلام مافيه إلا عيدين الناس تفرح فيهن وهن معروفات .
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M-512[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 4 ساعات
هاذي الغبية الحمقى 😵 تتشبه بااعياد الكفار وأصلاً لسخرية الحياة الغبية ان عيد الهالويين عندهم جاء من سبب كثرة جرائم المختلين ومغتصبين النساء في السنين الماضية ، الحمدلله على نعمة دين الله دين الأسلام مافيه إلا عيدين الناس تفرح فيهن وهن معروفات .