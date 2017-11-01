مشروع ” النورس ” التجاري معلماً فريداً من نوعه على كورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

شرعت مجموعة ” سدكو ” القابضة في تطوير مشروع ” النورس ” التجاري في جدة، وذلك في إطار استراتيجيتها في تطوير المشاريع المستقبلية، وتماشياً مع توجه المملكة وخطة التحول الوطني 2020.

ويشكل المشروع الجديد وجهة خارجية بحرية توفر تجربة لأسلوب حياة فريد من نوعه مع مزيج من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية والترفيهية.

وتملك مجموعة ” سدكو ” القابضة المشروع، وتقوم شركة ” سدكو ” للتطوير بتطوير مشروع ” النورس ” ، بينما تقوم شركة ” انتماء ” بتقديم خدمات التأجير والتشغيل.

ويقع مشروع ” النورس ” بجوار ميدان النورس، عند تقاطع طريق الكورنيش وشارع الأمير نايف في جدة، على أرض مساحتها 32 ألف متر مربع، بالقرب من عدد من المرافق العقارية العامة والخاصة ومشاريع أخرى للبنية التحتية.

ويوفر المشروع مساحة 15 ألف متر مربع مخصصة للمحال التجارية، موزّعة على ثلاثة طوابق، بإطلالة بحرية ساحرة على كورنيش جدة بجلسات خارجية وأخرى مغطاة لتؤمّن كل احتياجات الزوار، ولترتبط مع المناطق الترفيهية والخارجية ومرافق الخدمات العامة، كما يوفر المشروع الفرصة لتجربة جديدة تستحق الانتظار.