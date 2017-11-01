قط جريء وقلبه جامد

الأربعاء 1
نوفمبر
سبحان الله
البساس ماتأثر فيها لدغة الحنشان
جلد جسمها قوي
وبمجرد مايلحس البس مكان اللدغه يطيب🤔
جريء
سبحان الله ,,
يعرف كيف يروض الثعابين
طيب
هذا شي عادي
قرني اعتقد ان جمع حنش أحناش وهي الحيه السوداء))))وليست حنشان والله اعلم
واللي عنده معلومات عن جمع حنش يفيدنا🌷
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
البساس ماتأثر فيها لدغة الحنشان
جلد جسمها قوي
وبمجرد مايلحس البس مكان اللدغه يطيب🤔
أحمد[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 ساعات
جريء
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 54 دقيقة
سبحان الله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2832 ] نشر منذ 34 دقيقة
يعرف كيف يروض الثعابين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا شي عادي
ام البنات[ عدد التعليقات: 1391 ] نشر منذ 14 دقيقة
قرني اعتقد ان جمع حنش أحناش وهي الحيه السوداء))))وليست حنشان والله اعلم
واللي عنده معلومات عن جمع حنش يفيدنا🌷
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 7 دقائق
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21099 ] نشر منذ 6 دقائق
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