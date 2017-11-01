وافد عربي يفصل 500 مواطن تعسفيا في جازان
تداول المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنباء عن فصل وافد عربي لـ500 موظف سعودي في شركة كبيرة في جازان.
وزعموا المغردون عبر هاشتاق #فصل_تعسفي_مصفاة_جازان، بأن وافد عربي فصل ٥٠٠ موظف سعودي من إحدى الشركات الكبيرة بالمدينة الاقتصادية، مطالبين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، بالتدخُّل وإنصاف هؤلاء الموظفين وإسقاط المادة ٧٧ التي وصفها بعضهم، بأنها ” دمّرت مستقبل أبناء الوطن “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 4 ساعات
المادة٧٧ وضعت كثغرة
زي الي يبني سور حوالين مزرعتة
ويخلي أبوابه مفتوحة🤗🤗
ضيف[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 4 ساعات
عادل فقيه الي حط الماده ٧٧ هههههه وسقط حق الموضف الضعيف هههههه لأنه ياخذ من كل راتب موضف ١ بالميه في حال فصل تعسفي وحط الماده ٧٧ والموضف الضعيف ورط
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1485 ] نشر منذ 4 ساعات
امسكوووة وادبغوووووة اللين يذن مثل الديك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 4 ساعات
الماده 77مثل ال🗑 وشلون تبي تملاه باالماء🤔
الواقع[ عدد التعليقات: 5430 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض الا لا يفصل اي موظف الا بموافقة لجنة في وزارة العمل مكونة لمثل ذلك وتكون لها فروع في جميع مكاتب العمل ويجلس الطرفين امام الجنة واذا رأت عدم ما يوجب الفصل يتم ترقية الموظف ورفع راتبه لما لحق به من اذا وحرب نفسية معروفة منذ زمن في القطاع الخاص المرتبك أصلا في قرارته
الحجاج[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات
ياليل خبرني عن أمر المعاناة … هي من صميم الذات وإلا ( أجنبية )
الدسك22[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 2 ساعتين
الموظف العربي هذا باقامة راس ماله اقامة
من هو مدير الشركة اصلا
هو سعودي ولا لا
اذا ليه بيده القرار ويحرج الشركة
اذا شكوى لمكتب العمل وإمارة جازان
لمحاسبته
هذه شركة سعودية ام اجنبية حكامنا مايرضون بذلك والله يعز الدولة