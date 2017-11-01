وافد عربي يفصل 500 مواطن تعسفيا في جازان

حسن الجعفري(صدى):

تداول المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنباء عن فصل وافد عربي لـ500 موظف سعودي في شركة كبيرة في جازان.

وزعموا المغردون عبر هاشتاق #فصل_تعسفي_مصفاة_جازان، بأن وافد عربي فصل ٥٠٠ موظف سعودي من إحدى الشركات الكبيرة بالمدينة الاقتصادية، مطالبين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، بالتدخُّل وإنصاف هؤلاء الموظفين وإسقاط المادة ٧٧ التي وصفها بعضهم، بأنها ” دمّرت مستقبل أبناء الوطن “.