شرطة الدمام تفك لغز الفتاة المختفية بالقبض على تشكيل عصابي
ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على عصابة من 3 شبان، تورطوا في سرقة المطاعم والمحال التجارية والغذائية على فترات متفاوتة في الدمام.
وصرح الناطق الإعلامي لشرطة الشرقية في بيان له اليوم أن فرقة متخصصة بالبحث الجنائي تمكنت من رصد نشاط الشبان والقبض عليهم، وضُبط بحوزتهم أقنعة وقفازات ومواد مخدرة والسلاح الناري المستخدم في الجريمة، كما عُثر بمعيتهم على فتاة عشرينية تبين أنها متغيّبة عن ذويها.
وأضاف تم إيقاف المتهمين ليتولى المختصون بشرطة الدمام استكمال إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات للحوادث المتورطين في ارتكابها، قبل أن يتم إحالتهم لفرع النيابة العامة بالدمام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 5 ساعات
مطخطخين الشباب
بساكيت وحلويات
ومندي دجاج
وبنوووووته آخر موديل😂😂😂😂
م ح م د[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 4 ساعات
البنت تطبخ لهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21886 ] نشر منذ 4 ساعات
لا لا ماتطبخ ولا شي
هذيلن رفاهيين
ماياخذون الا سفري وجاهز
معينين خير🤗🤗🤗
كان زمان[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 4 ساعات
ضياع في ضياع ……
M-512[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 3 ساعات
البنات الصايعات كثرن تربية للأسف الشديد 0 صفر.
الواقع[ عدد التعليقات: 5430 ] نشر منذ 2 ساعتين
أشكال دخيلة على المجتمع السعودي النبيل واضح من خلاقينهم وقصات الشعر ولون البشرة انهم من بلدان تخصصها تفريخ المجرمين وأرسلهم لدول المستقرة لزعزعة أمنها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, قصوا يمانيهم ياجماعه ,, استفحل الأمر ,,