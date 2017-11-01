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شرطة الدمام تفك لغز الفتاة المختفية بالقبض على تشكيل عصابي

شرطة الدمام تفك لغز الفتاة المختفية بالقبض على تشكيل عصابي
خالد الضبيبي(صدى):

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على عصابة من 3 شبان، تورطوا في سرقة المطاعم والمحال التجارية والغذائية على فترات متفاوتة في الدمام.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة الشرقية في بيان له اليوم أن فرقة متخصصة بالبحث الجنائي تمكنت من رصد نشاط الشبان والقبض عليهم، وضُبط بحوزتهم أقنعة وقفازات ومواد مخدرة والسلاح الناري المستخدم في الجريمة، كما عُثر بمعيتهم على فتاة عشرينية تبين أنها متغيّبة عن ذويها.

وأضاف تم إيقاف المتهمين ليتولى المختصون بشرطة الدمام استكمال إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات للحوادث المتورطين في ارتكابها، قبل أن يتم إحالتهم لفرع النيابة العامة بالدمام.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 4 ساعات

البنت تطبخ لهم

[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 4 ساعات

ضياع في ضياع ……

[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 3 ساعات

البنات الصايعات كثرن تربية للأسف الشديد 0 صفر.

[ عدد التعليقات: 5430 ] نشر منذ 2 ساعتين

أشكال دخيلة على المجتمع السعودي النبيل واضح من خلاقينهم وقصات الشعر ولون البشرة انهم من بلدان تخصصها تفريخ المجرمين وأرسلهم لدول المستقرة لزعزعة أمنها

[ عدد التعليقات: 37047 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, قصوا يمانيهم ياجماعه ,, استفحل الأمر ,,

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