شرطة الدمام تفك لغز الفتاة المختفية بالقبض على تشكيل عصابي

خالد الضبيبي(صدى):

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على عصابة من 3 شبان، تورطوا في سرقة المطاعم والمحال التجارية والغذائية على فترات متفاوتة في الدمام.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة الشرقية في بيان له اليوم أن فرقة متخصصة بالبحث الجنائي تمكنت من رصد نشاط الشبان والقبض عليهم، وضُبط بحوزتهم أقنعة وقفازات ومواد مخدرة والسلاح الناري المستخدم في الجريمة، كما عُثر بمعيتهم على فتاة عشرينية تبين أنها متغيّبة عن ذويها.

وأضاف تم إيقاف المتهمين ليتولى المختصون بشرطة الدمام استكمال إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات للحوادث المتورطين في ارتكابها، قبل أن يتم إحالتهم لفرع النيابة العامة بالدمام.