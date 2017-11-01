برنامج الأمان الأسري الوطني يطلق حملة لتمكين المرأة

سعيد العجل(صدى):

يطلق برنامج الأمان الأسري الوطني مطلع شهر نوفمبر من العام الحالي 2017م حملة توعية تستهدف تمكين المرأة. وتشهد الحملة مجموعة من الفعاليات بداية بلقاء الخبراء السنوي السابع تحت شعار ” تمكين المرأة..تمكين المجتمع ” والذي سيقام رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله حفظها الله و بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس شؤون مجلس الأسرة د.ناصر الغفيص يوم الاثنين 3 ربيع الأول 1439هـ الموافق 27 نوفمبر في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للشؤون الصحية.

وستتم مناقشة عدة محاور باللقاء وهي :برامج الرياضة المجتمعية ودورها في تمكين المرأة والخدمة المدنية ودور الحكومات في تمكين المرأة والمعاهدات الدولية ودورها في تمكين المرأة ودور مؤسسات المجتمع المدني والتمكين الاقتصادي للمرأة، ونموذج الأجفند لتمكين المرأة العربية، والتمكين الصحي، والتمكين المعرفي للمرأة الأكثر احتياجاً، والتمكين الذاتي وعلاقته بالحد من العنف ضد المرأة( تجربة الأردن)، برنامج دعم وتطوير المرأة: التأهيل الشمولي للمرأة المعنفة.

وبالتزامن مع الحملة سيتم تفعيل معارض توعوية للحملة في المطقة الوسطى في برج المملكة وبانوراما مول والنخيل مول و سيتم تفعليها أيضا في المنطقة الغربية في منتجع العرب بجدة وجامعة أم القرى في مكة وجوري مول في الطائف.

وسيعقد ماراثون نسائي في جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 من نوفمبر، وستتمر حملة التوعية الالكترونية على حسابات البرنامج للتوعية بتمكين المرأة منذ بداية شهر نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.