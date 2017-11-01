بالفيديو.. كابتن ريما عن مصالحة ليلى إسكندر ومريم حسين : ” مسلسل تجاري من 3 حلقات “
وصفت كابتن ريما مصالحة الفنانة ليلى إسكندر والفنانة مريم حسين على الهواء ، بالمسلسل التجاري ، مؤكده ان ما فعلتاه مجرد تمثيل .
ونشرت كابتن ريما مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات قائلة ” ليلى اسكندر بتقول انا بعرف ان مريم بتحبني ، كيف بتحبك وبتحبوا بعض وتفضلون كل واحده تردح والثانية تشردح والثالثة تنشر فضايح بالميديا ، وبعدين بتبوسيها وتقولين بتحبني ، مثل المسلسل التجاري اللي من ثلاث حلقات ” ، وتابعت بطرافة ” طب أعطوني فرصة أحقق في الموضوع ” .
اترك تعليقاً