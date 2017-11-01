القبض على سجين هارب من مستشفى في حفر الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

ألقت شرطة محافظة رفحاء، القبض على سجين هارب من المستشفى المركزي بحفر الباطن ومطلوب أمنيا، في قضية اعتداءٍ على رجل أمن.

وأكد مصادر، أن السجين في الأربعينيات من العمر وكان موقوفاً في سجن محافظة حفر الباطن، وطلب إحالته إلى المستشفى للمعالجة، لكنه غافل الجميع وفرّ هارباً باتجاه محافظة رفحاء، مشيرة إلى تواصل شرطة حفر الباطن مع نظيرتها شرطة محافظة رفحاء، وأبلغتها بواقعة هروب السجين.

وأوضحت المصادر، أن شرطة حفر الباطن زودت شرطة رفحاء بتفاصيل كاملة عن السجين الهارب، فتمّ تتبعه وتحديد موقعه والقبض عليه في أحد المنازل بقرية الخشيبي الواقعة – شرقي رفحاء، وتمت إحالته إلى الجهات المختصّة، وتمّ إيداعه السجن العام.