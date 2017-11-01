بالصور.. رجل أمن يُنقذ شابًا من الانتحار بخطة محكمة في الخرج
باشرت فرق الدفاع المدني في الخرج اليوم الأربعاء، بلاغاً عن محاولة شاب 18 عاماً الانتحار، من اعلى عمارة سكنية تحت الإنشاء.
وحاولت الفرقة المباشرة للحادث على راسها العريف سعود المصارير، فور تلقيهم البلاغ، إثناء الشاب عن قراره، إلا أنّه كان مُصراً على تنفيذ فعلته، فقاموا بتجهيز المنطاد له؛ تحسباً لأي مكروه قد يتسّبب له، ورفضه الاستجابة لتعليمات ونصائح الدفاع المدني.
وتمكن المصارير في استغلال موقف تشتيت انتباه الشاب بالحديث من زملائه، ورسم خطة سريعة، ونفّذها فوراً بمساعدة زملائه، وانقضَّ عليه في غفلة منه، وقام بإمساكه بإحكام، وسط تكبير وإعجاب الكثير من المتجمهرين، الذين أشادوا بعمله البطولي وإنقاذه.
M-512[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم اسأل الله له الهداية ، انا كنت زمان يوم كنت ضال وقليل دين كانت دائماً تجيني لحظات افكر فيه با الأنتحار بسبب ظروف المعيشة القاسة ألتي ألمت بي لكن الحمدالله هداني ربي و الحمدلله انا اعيش حالة من الفرح والسعادة كل يوم مع انني إلى الحين امر بظروف مايعلم فيها إلا الله وحده فقط ، واكيد ان الفتى ألي بالخبر انه قليل دين وأصلا ً من يحاول يزهق نفسه فهو حرام لأن الله حرم قتل النفس فهي أمانه في جسد الأنسان إلى موعد خروجها من الله فقط ، اكيد إحنا يا البشر تأتي بنا ظروف مؤلمة وقاسية لكن لازم ما ننسى الصلاة فهي علاجنا من كل آلامنا والقرآن كذالك.