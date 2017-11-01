بالصور.. رجل أمن يُنقذ شابًا من الانتحار بخطة محكمة في الخرج

حمود العنزي(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في الخرج اليوم الأربعاء، بلاغاً عن محاولة شاب 18 عاماً الانتحار، من اعلى عمارة سكنية تحت الإنشاء.

وحاولت الفرقة المباشرة للحادث على راسها العريف سعود المصارير، فور تلقيهم البلاغ، إثناء الشاب عن قراره، إلا أنّه كان مُصراً على تنفيذ فعلته، فقاموا بتجهيز المنطاد له؛ تحسباً لأي مكروه قد يتسّبب له، ورفضه الاستجابة لتعليمات ونصائح الدفاع المدني.

وتمكن المصارير في استغلال موقف تشتيت انتباه الشاب بالحديث من زملائه، ورسم خطة سريعة، ونفّذها فوراً بمساعدة زملائه، وانقضَّ عليه في غفلة منه، وقام بإمساكه بإحكام، وسط تكبير وإعجاب الكثير من المتجمهرين، الذين أشادوا بعمله البطولي وإنقاذه.