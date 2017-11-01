فيديو.. لاعب كويتي سابق يروي تفاصيل واقعة حدثت إبان الغزو العراقي

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب الكويتي السابق عبدالله وبران، عن تفاصيل واقعة حدثت له إبان الغزو العراقي للكويت، وعن الفترة التي التي عاشها بالرياض.

وأوضح وبران، أثناء حواره مع برنامج ” كورة ” على شاشة ” خليجية “، أنه لم يكن لديه غير الملابس الرياضية التي يرتديها حيث كان في معسكر تدريبي قبل قدومه للرياض، مشيرا إلى أنه وجد شبانا يلعبون الكرة، وطلب اللعب معهم لتسلية وقته فرفضوا في البداية قبل أن يوافقوا بعد عدة أيام.

وأشار وبران إلى أنه عثر على أهله في الرياض، حيث قابل أخاه الأصغر طلال صدفةً في أحد شوارع البطحاء بعد شهرين قضاهما في الرياض، وأخبره طلال أن والدتهما وبقية الأسرة معه، مبينا أنه انتقل للسكن مع أهله في حي أم الحمام، وبعدها طلب من والدته المغادرة للعب مع المنتخب الكويتي لكنها رفضت وأصرت على أن يبقى معهم في الرياض.