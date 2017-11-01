بالصور.. أستراليا تحظر تسلق صخرة ” أولورو ” الشهيرة

كانبرا(صدى):

أقرت إستراليا اليوم الأربعاء حظر تسلق المعلم الصخري الشهير ” أولورو ” بداية من عام 2019 بناء على طلب السكان الأصليين ” أنانجو ” المحلي.

ويعتقد أن التكوين الصخري المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” يونسكو ” للتراث العالمي ويقع في متنزه أولورو-كاتا تيوتا الوطني بولاية نورثرن تيريتوري، عمره يبلغ 500 مليون عام .

وقال سامي ويلسون ،رئيس مجلس الإدارة وأحد زعماء شعب أنانجو، إن أولورو هي ” منطقة مقدسة ” ذات ” أهمية ثقافية “، وصرح للصحفيين في أولورو بالقول :” إنه مكان بالغ الأهمية ، وليس ملعبا أو حديقة ملاهي مثل ديزني لاند”، مضيفا أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

يشار إلى أن صخرة أولورو ،المعروفة أيضا باسم آيرز روك، هي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أستراليا، حيث يفد أكثر من 250 ألف شخص لزيارتها كل عام.