قنصليات المملكة لدى مصر: تطبيق البصمة الإلكترونية 19 نوفمبر

نايف السالم(صدى):

قال ممثلو قنصليات المملكة لدى مصر، إن تطبيق البصمة الإلكترونية ” الوجه، والعين، والأصابع ” ، قرار سيادى، ولا نية لتأجيل أو إلغاء هذه الآلية، مشيرين إلى بدء تطبيقها اعتبارا من 19 نوفمبر الجارى، للراغبين فى أداء رحلة العمرة والحج هذا العام 1439هـ.

فيما قالت غرفة شركات السياحة المصرية، فى الإخطار المرسل لأعضاء الجمعية العمومية، إن ممثلو المملكة أشاروا خلال الاجتماع، الذى عقد بغرفة شركات السياحة، مع مسئولى شركة ” تسهيل ” لتقديم خدمات تأشيرات المملكة، أمس بحضور بعض رؤساء فروع الغرفة، إلى أن تطبيق هذا الإجراء يصب فى صالح المعتمر لتسهيل إجراءات دخوله من المنافذ السعودية المختلفة من خلال تقليل فترة الانتظار، وتسهيل التعرف على المعتمر حال وقوع أى حوادث، لافتة إلى أنه تم تفعليها فى 15 دولة حتى الآن، وأنه حان وقت تفعليها فى مصر فى إطار تعميمها على دول العالم كافة.