  • الأربعاء 1

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. نسرين طافش تتدرب على الملاكمة في الجيم

بالفيديو.. نسرين طافش تتدرب على الملاكمة في الجيم

بالفيديو.. نسرين طافش تتدرب على الملاكمة في الجيم
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، أثناء تواجدها بالجيم تتدرب على لعبة الملاكمة .

وظهرت نسرين في الفيديو وهي داخل الجيم بملابس رياضية ، وتمارس لعبة المركمةمع مدربها ، ما أثار اعجاب متابعيها للياقتها ورشاقتها .

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *