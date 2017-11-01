بالفيديو.. نسرين طافش تتدرب على الملاكمة في الجيم
نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، أثناء تواجدها بالجيم تتدرب على لعبة الملاكمة .
وظهرت نسرين في الفيديو وهي داخل الجيم بملابس رياضية ، وتمارس لعبة المركمةمع مدربها ، ما أثار اعجاب متابعيها للياقتها ورشاقتها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21861 ] نشر منذ 14 دقيقة
يعععععععل الطفففففش
ميعرف لك طريق
قولي آمين🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21861 ] نشر منذ 13 دقيقة
يعععععععل الطفففففففش
ميعرف لك طريق
قولي آمين🤗🤗🤗