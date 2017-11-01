بالفيديو.. نسرين طافش تتدرب على الملاكمة في الجيم

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، أثناء تواجدها بالجيم تتدرب على لعبة الملاكمة .

وظهرت نسرين في الفيديو وهي داخل الجيم بملابس رياضية ، وتمارس لعبة المركمةمع مدربها ، ما أثار اعجاب متابعيها للياقتها ورشاقتها .