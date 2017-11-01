مخمور يعتدي جنسياً على مسنة حتى الموت
تعرضت سيدة مسنة هندية بالغة من العمر ” 100 عام ” ، مقيمة بمنطقة ميروت بولاية اوتار براديش الهندية ، للأعتداء الجنسي من قبل شاب مخمور ، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه .
وقال راجيش كومار، أحد رجال الشرطة الهندية في تصريحات إعلامية ، أن السيدة كانت نائمة على شرفة منزلها عندما هاجمها رجل مخمور. وتم نقلها للمستشفى حيث توفيت الإثنين الماضي .
وأفادت تقارير إعلامية أنه جرى إلقاء القبض على مشتبه به في العشرينيات من عمره واتهامه بالاغتصاب والقتل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21861 ] نشر منذ 16 دقيقة
جاااك من يشرب الماء
بذبانه🤔🤔🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15196 ] نشر منذ 10 دقائق
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