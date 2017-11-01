مخمور يعتدي جنسياً على مسنة حتى الموت

نيودلهي(صدى):

تعرضت سيدة مسنة هندية بالغة من العمر ” 100 عام ” ، مقيمة بمنطقة ميروت بولاية اوتار براديش الهندية ، للأعتداء الجنسي من قبل شاب مخمور ، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه .

وقال راجيش كومار، أحد رجال الشرطة الهندية في تصريحات إعلامية ، أن السيدة كانت نائمة على شرفة منزلها عندما هاجمها رجل مخمور. وتم نقلها للمستشفى حيث توفيت الإثنين الماضي .

وأفادت تقارير إعلامية أنه جرى إلقاء القبض على مشتبه به في العشرينيات من عمره واتهامه بالاغتصاب والقتل.