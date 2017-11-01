توتنهام يستضيف ريال مدريد في لقاء الزعامة بدوري الأبطال

لندن(صدى):

يحل نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضيفا على توتنهام هوتسبر الإنجليزي، ضمن المباراة المقررة بينهما بالجولة الرابعة من عمر منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2018.

وانتهى لقاء الذهاب بتعادل الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد قبل أسبوعين، بهدف لكل منهما، ويسعى كل فريق لحصد نقاط المباراة من أجل اعتلاء صدارة المجموعة.

ويتساوى الفريقان في النقاط 7 نقاط، والأهداف في صدارة المجموعة، وبفارق 6 نقاط عن كل من بوروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثالث، وأبويل نيقوسيا القبرصي متذيل الترتيب.