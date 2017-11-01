إعلام كوريا الشمالية يهاجم ترامب: مختل عقليا

بيونج يانج(صدى):

شنت وسائل إعلام كوريا الشمالية هجوما حادا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفه إياه بـ ” بالمختل عقليا ” الذي ” لا أمل في علاجه ” ، وذلك في هجوم شخصي لاذع، قبيل زيارة ترامب الرسمية الأولى إلى آسيا.

وتبادل الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تهديدات بالحرب وإهانات شخصية في الأشهر القليلة الماضية، مما يزيد القلق بشأن نزاع محتمل على شبه الجزيرة الكورية المقسمة.

وكان ترامب توعد بيونغيانغ ” بالنار والغضب ” ، وتحدث عن ” هدوء يسبق العاصفة ” ، وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن واشنطن ” ستدمر كوريا الشمالية بالكامل ” ، إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو حلفائها واصفا كيم بـ ” رجل الصواريخ “.

وكانت بيونغيانغ اختبرت صواريخ قادرة على ما يبدو على وصول معظم الأراضي الأميركية، وبعد أيام رد كيم بتصريحات شخصية هاجم فيها ترامب ووصفه بالعجوز المصاب بالخرف.

ويزور الرئيس الأميركي آسيا في نهاية الأسبوع، وقبيل وصوله هاجمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ” الخطاب الناري اللامسؤول” من جانب ” سيد القدح والذم ” ، وقالت إنه ” بحاجة ماسة للدواء لعلاج اضطرابه النفسي “.

ونشرت الولايات المتحدة قطعا عسكرية رئيسية بينها طائرات مقاتلة وناقلات طائرات قرب شبه الجزيرة، في أعقاب التجربة النووية السادسة في سبتمبر لكوريا الشمالية، التي فرضت عليها الأمم المتحدة مجموعة ثامنة من العقوبات.

ووصفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية العقوبات بأنها ” جهود يائسة ” ستثبت عدم فعاليتها، كما رأت أن خطاب ترامب العدائي “أعراض تشنج هستيري “.

وقالت مساء الثلاثاء إن ترامب ” كشف للعالم عن طبيعته الحقيقة كشخص مهووس بالحرب النووية، وتم تشخيص حالته على أنه مختل عقلي لا أمل في علاجه “.

وتشمل جولة ترامب اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين، وسيكون كل التركيز على رسالته الموجهة إلى كوريا الشمالية وكيم، وسط تصاعد التوتر على خلفية البرنامج النووي لبيونغيانغ.