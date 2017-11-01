اكتشاف حفريات تنتمي لعصر الديناصورات عاشت قبل 150 مليون عام

متابعات(صدى):

أقادت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية، بعثور علماء آثار في الهند على حفرياتٍ تعود إلى الإكصور ” جنس من الزواحف البحرية المنقرضة ” وينتمي إلى عصر ” الديناصورات “.

وعاش الإكصور الذي استُكشفت حفرياته، قبل 152 مليون سنة، وعثر عليه بعد 1500 ساعة كاملة من أعمال الحفر، وتم إيجاده سليما ولم تنقص منه سوى أجزاء من الجمجمة وعظام الذيل والزعنفة.

وأظهر فحص أسنان الزاحف البحري أنه كان يتغذى على الأمونيات وهي حيوان بحري غير فقاري؛ ينتمي إلى طائفة الرأسقدميات.