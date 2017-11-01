أسعار الذهب ترتفع مع ترقب نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي ستصدر في وقت لاحق اليوم وانتظار إشارات حول مستقبل السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.3% إلى 1275.60 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:57 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بـ 0.4% إلى 1276.2 دولار للأوقية.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر التصنيع الصيني بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر.

وتتنتظر الأسواق أيضًا تحديد الرئيس الأمريكي ” ترامب ” هوية خليفة ” جانيت يلين ” في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.