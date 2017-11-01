ارتفاع ” بتكوين ” وتتجاوز مستوى 6500 دولار للمرة الأولى

نايف السالم(صدى):

ارتفعت بتكوين اليوم الأربعاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق فوق مستوى 6500 دولار، بعدما أعلنت ” سي إم إي جروب ” الأمريكية أمس خططها لإطلاق عقود آجلة للعملة الافتراضية.

وواصلت بتكوين تحقيق مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت مستوى 6300 دولار في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، ثم ارتفعت أعلى 6400 دولار أمس.

وخلال تداولات اليوم، ارتفعت بتكوين إلى مستوي قياسي جديد 6522 دولارًا، وفقًا لموقع ” كوين دسك “.

وعلى حسب بيانات ” كوين ماركت كاب ” ، ارتفعت البتكوين بأكثر من 17% خلال الأسبوع، وبلغت قيمتها السوقية 108.5 مليار دولار.

وأعلنت ” سي إم إي جروب ” أنها ستوفر تداولا منظما لسوق العملات الافتراضية، وستطلق مشتقات جديدة في الربع الرابع من عام 2017.