نواف السالم(صدى):

تعتزم الهيئة العامة للرياضة استحداث وظائف نسائية في الملاعب الرياضية، تبدأ العمل تزامنا مع البدء في السماح بدخول العائلات إلى الملاعب الرياضية في يناير من العام المقبل، وتشمل وظائف الأمن الصناعي وبيع التذاكر، وبيع المأكولات والمشروبات، في الأقسام التي ستخصص لتواجد العائلات بالملاعب الرياضية.

وخصصت الهيئة 7200 مقعدا للعائلات في ملعب الملك فهد بالرياض، و10 آلاف مقعد في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بجدة، حيث اقتصر حضور العائلات على 3 ملاعب رياضي في 3 مدن ” الرياض وجدة والدمام “.