بالفيديو.. فتاة خليجية تُهين عامل نظافة بعبارات مستفزة: ” والله أنت أغنى مني “

عادل الحربي(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تستقل سيارة فارهة، وتهين عامل نظافة يمشي في الشارع بعبارات غير لائقة.

وقالت الفتاة في المقطع المتداول: ” الحين يبلش حركات، يعطيك نظام السلام عليكم، والله انت أغنى مني ” ، في إشارة منها إلى استعطاف بعد العمال للناس.

وشن متداولو المقطع هجوماً شرساً على الفتاة وفعلها، مؤكدين أن ما تعانيه هو مرض، وسط مطالبات الجهات المسؤولة بالتحقيق في المقطع الذي لم يتضح مكان تصويره.