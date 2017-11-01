بالفيديو.. فتاة خليجية تُهين عامل نظافة بعبارات مستفزة: ” والله أنت أغنى مني “
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تستقل سيارة فارهة، وتهين عامل نظافة يمشي في الشارع بعبارات غير لائقة.
وقالت الفتاة في المقطع المتداول: ” الحين يبلش حركات، يعطيك نظام السلام عليكم، والله انت أغنى مني ” ، في إشارة منها إلى استعطاف بعد العمال للناس.
وشن متداولو المقطع هجوماً شرساً على الفتاة وفعلها، مؤكدين أن ما تعانيه هو مرض، وسط مطالبات الجهات المسؤولة بالتحقيق في المقطع الذي لم يتضح مكان تصويره.
kkk[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 52 دقيقة
هاذي يبي لها شخل بعدين توزن بلوفها وتركد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37032 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب هو ماسمعها ,, هو مستمر في شغله ، وهي تكلم نفسها ,,
,, ما استوقفته وكلمته ,, ليش البشر يعملوا من الحبه قبه ؟
مؤدب[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 42 دقيقة
مافيها شئ عادي جدا يمكن ان العامل أغنى منها عند آلله
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 41 دقيقة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»
“معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال لأن كثيرًا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه فكأنه فقير لشدة حرصه وإنما حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأنه غني”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21861 ] نشر منذ 39 دقيقة
ياممحونه لو سوري ولا لبناني
كان نزلتي تحبين تراب ارجوله
فارقينا بس😡
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 33 دقيقة
مانؤيدها بس لاهانتة ولاشي ولاحتى سمعها
ماشي حافي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 33 دقيقة
أغنا منها حسنات ان شاء الله
يتفاخر بها يوم يبعثون
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 30 دقيقة
مو في السعودي اللي مبين المقطع انه في دول الخليج غير السعودية
والسيارة اللي معها مو فارها كانها كرسيدا بدون مكيف موديل قديم
نورة[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 27 دقيقة
الكويتيات الان اذا صارو يتكلمون تحس ب شي ناشب في لسانها تحرفه ماتعرف تتكلم يع يع يع
محمد العلي[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يجعل فقرك في صحنك
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