” البيئة ” تعيد زراعة القمح.. وهذه الأسعار المتوقعة

علي القحطاني(صدى):

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لإعادة السماح بزراعة القمح بدلا عن الأعلاف الخضراء، على أن تصدر اليوم ملامح آلية ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

وكشفت مصادر أن الوزارة ستلزم مستوردي الماشية باستيراد مواشٍ ذات وزن معين، لتخفيف الضغط على استهلاك الأعلاف، على أن يكون شراء القمح من المزراعين عبر المؤسسة العامة للحبوب، ولن يتجاوز سعر الشراء 700 ألف ريال، مبينة أن إعادة القمح تعني إلغاء التعويض المادي المقرر بـ4 آلاف هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، وأن يكون التعويض مرة واحدة وليس سنوياً.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في أكتوبر من العام الماضي عدداً من الضوابط القاضية بدراسة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لمدة 3 سنوات، لإيقاف زراعتها نهائياً بحلول 25 صفر 1440، مع منع تصدير المحاصيل الزراعية المهدرة للمياه ومنتجاتها، مع تحديد محاصيل بديلة لمزارعي الأعلاف الخضراء.