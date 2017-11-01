العثور على قارة غارقة تحت المحيط الهادي

واشنطن(صدى):

كشف علماء لدورية جيولوجيكال سوسايتي أوف في أمريكا إنه تم العثور على قارة مساحتها ثلثا مساحة استراليا تحت مياه المحيط الهادي في الجزء الجنوبي الغربي.

وقال العلماء أن مساحة اليابسة في هذه القارة 4.5 مليون كيلومتر مربع يقع 94 بالمئة منها تحت الماء ولا يظهر منها فوق السطح إلا أعلى نقطتين وهما نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة.

وقال نيك مورتيمر الخبير بمعهد العلوم الجيولوجية والنووية في نيوزيلندا أنه إذا أقر العلماء الاكتشاف الأخير فقد يتحتم على راسمي الخرائط إضافة قارة ثامنة إلى الخرائط والأطالس.

ومن المعتقد أن ” زيلانديا ” انفصلت عن استراليا منذ نحو 80 مليون عام وغرقت تحت البحر مع انقسام القارة العظمى التي كانت تعرف باسم جندوانا لاند.