بالصور| تدشين موقع إلكتروني بجمعية البر بالحناكية

نايف السالم(صدى):

دشن محافظ الحناكية راشد القحطاني صباح أمس الثلاثاء الموقع الإكتروني لجمعية البر بمحافظة الحناكية.

وكان في استقباله بالجمعية رئيس مجلس الإدارة محمد حبيب الرحيلي وأعضاء وموظفو الجمعية وقام المدير التنفيذي سلطان الطريسي بتقديم عرض مرئي عن أنشطة ومشاريع الجمعية وكيفية استقبال طلبات المستفيدين والإجراءات التي تتخذ بعد تقديم الطلب بما في ذالك إجراءات البحث والتي أصبحت بعد تدشين الموقع بإمكان المستفيد تقديم طلبه عن طريق الموقع مباشرة.

ونال هذا العرض إعجاب الحضور وقدم عضو مجلس الجمعية الشيخ عبد الكريم السبيعي بعض المعوقات التي تواجه أعمال الجمعية وقد أبدى سعادة المحافظ مشكورا بعض الحلول ومن ثم تم تدشين الموقع إلكترونيا وقد اطلع المحافظ على محتويات السلات الغذائية ونوعياتها وأبدى قناعته بالمحتويات وجودتها وفي النهاية قدم شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية.

الجدير بالذكر أن جمعية البر بمحافظة الحناكية من الجمعيات المتميزة بمنطقة المدينة المنورة وقد حصلت على عدد من خطابات الشكر.