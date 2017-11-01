بالصور..ألماني وزوجته يزوران ” مكة ” لقضاء شهر العسل

طلال الغامدي(صدى):

بروح إيمانية عالية وتقديساً للتعاليم الدينية الخالصة قصد شاب الماني وزوجته العاصمة المقدسة مكة المكرمة لقضاء شهر العسل .

قال لوكاس روتفوكس (25 عاماً) أنه قصد مكة المكرمة،بعد زواجهما مباشرتاً لقضاء رحلة إيمانية بين المشاعرالمقدسة، مستعينين بأحد المرشدين التابعين للهيئة الوطنية للسياحة والآثار .

وأضاف لوكاسأنهم زارا خلال الرحلة المسجد الحرام والمعالم التاريخية والإسلامية الأثرية، مثل مكتبة مكة المكرمة والأحياء المركزية، والتجول في المشاعر المقدسة كمنى وعرفات ومزدلفة ومعرض عمارة الحرمين ومصنع كسوة الكعبة المشرفة مشيدين بجهود المملكة في رعاية وعمارة الحرمين الشريفين والعناية بهما، ووجدا كل رعاية وترحيب وقضيا أجمل الأوقات في العاصمة المقدسة.