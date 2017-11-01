بالصور .. وفاة مواطن إثر حريق في منزل بـ ” بريدة “

سالم المطيري(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة بريدة اليوم الأربعاء من إخماد حريق في منزل بحي الشقة حيث نتج عنه وفاة مواطن مسن يبلغ من العمر (85 عامًا) وتم السيطرة على امتداد الحريق لبقية المنزل .

وأوضحت المصادر أن الحريق كان متمركزًا في ملحق خارجي من المنزل الموجود به المسن وقد عثر عليه متفحماً و تأثر جزء من المنزل من الحريق بالأدخنة دون وقوع إصابات بين بقية أفراد العائلة وجاري التحقيقات لاستكمال إجراءات الحادث.