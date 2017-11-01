” الشورى ” يوجه نقداً حاداً للشؤون الإسلامية بسبب نظافة المساجد

طلال الغامدي(صدى):

ناقش مجلس الشورى اليوم الأربعاء التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

ووجه خلال المناقشة عدداً من الأعضاء نقداً حاداً للوزارة، حيث قال العضو د. خالد الدغيثر إن عمارة المساجد يجب أن تراعي أساليب الهندسة الحديثة، فيما أكد د. عبدالله الجغيمان أن الوزارة تبعثر مناشطها بشكل تقليدي لا يخدم أهدافها .

وطالبت عضو الشورى د. فايز الشهري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوضيح علاقتها التنظيمية بمكاتب الجاليات.

وقالت أ. لينا المعينا إنه ليس مقبولاً تبرير الوزارة بعدم وجود ميزانية لنظافة المساجد وتطالب بإيجاد الحلول.