” الشورى ” يوجه نقداً حاداً للشؤون الإسلامية بسبب نظافة المساجد
ناقش مجلس الشورى اليوم الأربعاء التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.
ووجه خلال المناقشة عدداً من الأعضاء نقداً حاداً للوزارة، حيث قال العضو د. خالد الدغيثر إن عمارة المساجد يجب أن تراعي أساليب الهندسة الحديثة، فيما أكد د. عبدالله الجغيمان أن الوزارة تبعثر مناشطها بشكل تقليدي لا يخدم أهدافها .
وطالبت عضو الشورى د. فايز الشهري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوضيح علاقتها التنظيمية بمكاتب الجاليات.
وقالت أ. لينا المعينا إنه ليس مقبولاً تبرير الوزارة بعدم وجود ميزانية لنظافة المساجد وتطالب بإيجاد الحلول.
عثمان اكثيري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
الدعوى مدحدرة يعني ماشفتوا الا جانب النظافة يامجلس الشورى ؟؟ وينكم عن الاهم اللي يمس الأمانة وأكل المال بالحرام من قبل بعض ائمة المساجد اللي مطنشين ويتغيبون بالأسابيع والايام ولا حد داري عنهم لاوزارة ولا شؤون مساجد ولا مراقبين ومع هذا يستلمون رواتبهم ويستلمون ايجار بيوتهم باردة مبردة ومن غير عمل ولا اخلاص والمشكلة ان مظاهرهم وسيماهم توحي بأنهم نزيهين وما ياكلون الحرام وهم عكس ذلك وكمثال امام مسجد الحميميدي بمدينة الرياض في حي الزهرة نهاية ممر سلمة العدوي شمالا اللي قاط الخيط والمخيط وما هو معبِر جماعة المسجد اللي ماقصروا وهم يناصحونه ويشتكونه لكنه وكما يشاع عنه (انه مرتكي ومستند على ظهر) وما هو خايف من احد …والضحية الجماعة اللي كل يوم لهم امام يتعلم فيهم الامامة ممن هب ودب !!!