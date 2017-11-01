بالفيديو.. تقييد وتعذيب شاب لممارسته السحر والشعوذه في المقابر
أقدم مجموعة من الشباب من مدينة حطاطبة بمحافظة تيبازة الجزائرية ، على تعذيب شابا بعد القبض عليه وهو بصدد ” ممارسة الشعوذة والسحر والشرك بالله ” في إحدى المقابر .
حيث تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو يظهر فيه المشعوذ المفترض وهو مقيّد الأرجل ومحاطا بمجموعة من الشباب يتقدمهم أحد الملتحين قاموا باستنطاقه، فاعترف بممارسته السحر والشعوذة في المدينة، متهمين إياه بـ ” الشرك بالله والخروج عن الإسلام ” ، قبل البدء بتعذيبه وضربه ضربا مبرحا على أطراف قدمه، وذلك عقابا له على أفعاله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21861 ] نشر منذ 1 ساعة
مالهم حق يسوون معه كذا
قد يكون مريض نفسيآ او مجنون واعترف من خوف
في حكومة وفي محاكم وعدالة تاخذ مجراها
مو من حقهم يعتدون علية بهاالطريقة الوحشية
حتى لو كان فعلأ ساحر
سلمه للدولة وهي تتصرف.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1212 ] نشر منذ 1 ساعة
الجزائريين معروفين بالبطش
وجبارة القلوب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37032 ] نشر منذ 52 دقيقة
خير ماسويتوا ,, بس سلموه الحكومه ,,