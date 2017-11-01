بالفيديو.. تقييد وتعذيب شاب لممارسته السحر والشعوذه في المقابر

الجزائر(صدى):

أقدم مجموعة من الشباب من مدينة حطاطبة بمحافظة تيبازة الجزائرية ، على تعذيب شابا بعد القبض عليه وهو بصدد ” ممارسة الشعوذة والسحر والشرك بالله ” في إحدى المقابر .

حيث تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو يظهر فيه المشعوذ المفترض وهو مقيّد الأرجل ومحاطا بمجموعة من الشباب يتقدمهم أحد الملتحين قاموا باستنطاقه، فاعترف بممارسته السحر والشعوذة في المدينة، متهمين إياه بـ ” الشرك بالله والخروج عن الإسلام ” ، قبل البدء بتعذيبه وضربه ضربا مبرحا على أطراف قدمه، وذلك عقابا له على أفعاله.