الفنانة بلقيس فتحي تعلن خبر حملها بصورة

نورة الشهري(صدى):

رفعت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي السرية عن نبأ حملها، وأكدت لجمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام اليوم أخبار حملها.

ونشرت بلقيس صورة تعبيرية وعلقت عليها مؤكدة أنها حامل، لتنهال عليها المباركات من جمهورها الذي كان ينتظر تعليقها وتأكيدها على هذا الخبر.

وكانت حمل بلقيس من اكثر الأشياء التي شغلت جمهورها في الفترة الاخيرة خاصة لظهورها ببطن بارزة في آخر حفلاتها، إلا ان بلقيس حرصت على نفي حملها في أكثر من مناسبة مؤخراً وقالت إنها ستعلن الأمر فور حدوثه.