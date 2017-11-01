أرامكو توتال توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ ساتورب وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– محلل أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخولهنا