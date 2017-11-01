إنتل تطلق أسرع قرص ” إس إس دي ” بسعة تخزينية متنوعة

متابعات(صدى):

أعلنت شركة ” إنتل ” الأمريكية، إطلاق أقراص الحالة الساكنة Optane 900P الجديدة، موضحة أنها أسرع أقراص ” إس إس دي ” بفضل الاستفادة بذاكرة 3D-Xpoint المستخدمة، والتي تعمل على تحسين الأداء بدرجة كبيرة.

وتوفر الشركة القرص الجديد بموديلات متنوعة، حيث يتوفر إصدار PCIe بسعة تخزينية 280 و480 جيجابايت وبتكلفة تبلغ 389 أو 699 دولاراً، كما يتوفر إصدار 2.5 بوصة بسعة تخزينية 280 جيجابايت وبتكلفة تبلغ 389 دولاراً.

وأكدت أن جميع الموديلات تعمل بمعدل قراءة متتابعة يبلغ 2.5 جيجابايت في الثانية، بالإضافة إلى كتابة البيانات بمعدل 2 جيجابايت في الثانية، وتستفيد أجهزة الألعاب ومحطات العمل من الأداء الفائق لأقراص إنتل الجديدة، إذا استغلت البرامج المعنية المزايا، التي توفرها أقراص Optane 900P الجديدة.