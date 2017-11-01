الهلال يواجه الشباب تحت قبة الصراع اللاتيني.. اليوم

ماجد محمد(صدى):

تظل مواجهات الهلال والشباب حافلة بالندية والإثارة، خاصة أن لقاء اليوم الأربعاء على أرض ملعب” الملك فهد ” بالرياض يشهد صراعًا فنيًا وتكتيكيًا بنكهة لاتينية بين الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال، والأوروغوياني دانيال كارينيو، مدرب الشباب في قمة مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري السعودي .

ويبدو موقف الفريقين متناقضًا بشكل تام فالهلال يلعب على الصدارة ويحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة، وهو ما يجعل الفريق الأزرق باحثًا عن الفوز خلال مباراة الشباب.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر، وقدم الفريق بداية سيئة بالدوري فقد حصد فوزين فقط في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم و4 تعادلات.

ويأمل الشباب أن يكون لقاء الهلال نقطة انطلاق في الموسم الحالي خاصة أن الفريق يخوض مواجهة من المباريات الكلاسيكية بالكرة السعودية التي يترقبها الجمهور.

يدخل الهلال المواجهة كثاني لقاء جماهيري هذا الموسم بعد الفوز في الديربي على النصر في الجولة الماضية.

ويتطلع الهلال مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز لتحقيق الفوز على الشباب وتعزيز مشواره الناجح هذا الموسم واعتلاء القمة قبل التفرغ لموقعة نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال عمرو أنور، مدرب اتحاد جدة السعودي السابق عن رؤيته لمفاتيح لعب الهلال قائلاً: الهلال يعيش موسمًا رائعًا وأغلب لاعبيه في حالة فنية مميزة وهو ما يصعب مهمة الشباب .

وأضاف : إذا أراد كارينيو مدرب الشباب الخروج بنقطة أو بالفوز من أنياب الهلال فعليه أن يلجأ لدفاع محكم وإيقاف خطورة إدواردو تحديدًا وأيضًا خريبين واللعب بالهجمات المعاكسة السريعة .

لا خلاف أن كارينيو يملك خبرات المباريات الكبرى مع النصر ويعلم جيدًا قيمة وقوة مواجهات الهلال.

ويلعب كارينيو بطريقة متشابهة مع أسلوب دياز بنفس الخطة 4-3-2-1 ويعتمد المدرب الأوروغوياني على مثلث هجومي يضم ناصر الشمراني المهاجم المخضرم والبرازيلي ماركوس بيتزلي وباهبير بينما يراهن كارينيو على قدرات الدينامو العراقي سعد الأمير بجانب عبدالمجيد الصليهم وخالد الكعبي.

ويعتمد كارينيو على الرباعي الدفاعي محمد سالم وعبدالله الفهد وصالح القميزي وفهد غازي.

وقال عمرو أنور عن فريق الشباب، إن الفريق بحاجة لفاعلية هجومية أكبر وسرعات مميزة في الخط الأمامي محذراً الهلال من ترك مساحات للشمراني لأنه مهاجم يعرف طريق الشباك.

وأضاف أن الشباب يحتاج للمزيد من الصلابة الدفاعية في مواجهة الهلال وإيقاف خطورة الفريق الشبابي تتلخص في رقابة الشمراني وبيتزلي بجانب منع سعد الأمير من بناء الهجمات.