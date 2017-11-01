تعرف على جنسيات ضحايا حادث الدهس بمنهاتن في أمريكا

واشنطن(صدى):

قتل 8 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح في عملية دهس حشد من المارة وسائقي الدراجات الهوائية وصدم حافلة مدرسية في منهاتن بنيويورك الأمريكية، أمس الثلاثاء.

وأعلنت الأرجنتين، أن 5 من رعاياها قتلوا في الهجوم الإرهابي، قائلة: ” هم من مدينة روزاريو وهم مجموعة أصدقاء كانوا يحتفلون بالذكرى الثلاثين لانتهاء دراستهم في مدرسة البوليتكنيك ” في روزاريو، المدينة الواقعة على بعد 300 كلم شمال العاصمة بوينوس ايرس.

كما أكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، مقتل امرأة بلجيكية في الهجوم، وهي المرة الأولى منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي يسقط فيها قتلى في هجوم إرهابي في نيويورك، قائلا: ” أعلن بعميق الحزن أن هناك ضحية بلجيكية في عداد قتلى هجوم مانهاتن “.

ولاحقاً أوضح ريندرز أن الضحية “امرأة من رولرز في فلاندرز الغربية كانت في رحلة مع شقيقتها ووالدتها” إلى نيويورك، مشيراً إلى أن القنصل العام البلجيكي يساعد الأسرة.