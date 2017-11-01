” هيلتون للفنادق ” تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في محافظتي جدة والخبر.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– موظف علاقات النزلاء (جدة).

– منسق الإيرادات (جدة).

– مشرف المغسلة (جدة).

– موظف التدبير المنزلي (الخبر).

– موظف خدمة الضيوف والعملاء (الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخولهنا