” طيران أديل ” تطرح وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الوطنية “ طيران أديل ” ، وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط الهندسة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو ما يعادلها الشهادات.

– مهندس صيانة وتنسيق: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 30 نوفمبر 2017م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا :