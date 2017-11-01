وزير التعليم يوجه برفع دعوة قضائية ضد الإعلامي علي العلياني

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوزير أحمد العيسى وجه الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضد علي العلياني.

وقال العصيمي في تصريح له اليوم الأربعاء: ” وجه معالي الوزير، الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضد علي العلياني لاتهامه الوزارة جزافاً بوجود ” عصابات توظيف وفساد “.

يشار أن الإعلامي علي العلياني شن هجوماً على وزارة التعليم في برنامجه برنامجه ” معالي المواطن ” مطالباً بإنصاف المعلمة الموظفة التي تم تعيينها قبل ١٧ سنة وهي لا تعلم، وقال إنها الحالة الثانية التي تثبت أن هناك فسادًا في وزارة التعليم، و ” شلة” في الوزارة يوظفون الناس، ويأخذون رواتبهم.