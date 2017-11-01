وزير التعليم يوجه برفع دعوة قضائية ضد الإعلامي علي العلياني
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوزير أحمد العيسى وجه الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضد علي العلياني.
وقال العصيمي في تصريح له اليوم الأربعاء: ” وجه معالي الوزير، الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضد علي العلياني لاتهامه الوزارة جزافاً بوجود ” عصابات توظيف وفساد “.
يشار أن الإعلامي علي العلياني شن هجوماً على وزارة التعليم في برنامجه برنامجه ” معالي المواطن ” مطالباً بإنصاف المعلمة الموظفة التي تم تعيينها قبل ١٧ سنة وهي لا تعلم، وقال إنها الحالة الثانية التي تثبت أن هناك فسادًا في وزارة التعليم، و ” شلة” في الوزارة يوظفون الناس، ويأخذون رواتبهم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12419 ] نشر منذ 11 دقيقة
ارفعو القضيه وكل واحد ياخذ حقه بدون تنازلات
والمعلمه لازم تاخذ حقها ايضا بالكامل
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 10 دقائق
ان شاء الله ان قريب نسمع اقالة العيسى من وزارة التعليم زوج المعلمة حسب كلامه قابلك برمضان الماضي وشرح لك المشكلة ولا قدمت له شي ويوم طلعت المشكلة بالاعلام كلفت العصيمي يقول تشابه اسامي يعني صدقناه فيما يقول لو تطابقت الاسامي يختلف رقم الحاسب الالي تحاول تسكت الناس برفع القضايا حقك انت من يرفع عليك قضية
جزاء سنمار[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 دقائق
لماذا لانه دافع عن المظلومه
اخواتي هبوا هيا غدا ننظر هل نحن معلمات ونحن لاندري هيا ربما نجد لنا وظائف هيا لنراجع اسماءنا
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5933 ] نشر منذ 5 دقائق
تناشبوا الاشناب هههههه
صداوي[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 1 دقيقة
الوزير رفع دعوى حاس أن البشت بيطير. …😂😂